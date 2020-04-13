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Сьогодні суд розгляне скаргу Мін'юсту в справі "Привату-Суркісів": на кону 250 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Сьогодні в Київському апеляційному суді відбудеться чергове засідання з розгляду апеляційної скарги державного виконавця (Мін'юст) на постанову судді Печерського районного суду з питання стягнення з державного ПриватБанку понад 250 млн дол. на користь офшорних компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, передає УНН.

Засідання суду з аналогічного приводу проходило вже 8 квітня, і тоді представників ПриватБанку та Мінфіну до процесу не допустили.

У ПриватБанку повідомили, що їхні юристи не отримали повістки прибути, а пізніше їх було повідомлено про перенесення засідання. Незважаючи на це, 8 квітня засідання все одно відбулося. Про його результати міністр юстиції Денис Малюська повідомити УНН відмовився.

Нагадаємо, раніше Малюська прокоментував "самостійність" Мін'юсту в подачі скарги на рішення Печерського суду від 2017 року.

"Клопотання подано на письмове прохання ПриватБанку, у якого виникли труднощі в розумінні та застосуванні ухвали про забезпечення позову. Скрін заяви представника "Привата" нижче. Там же і описані мотиви", - написав міністр на особистій сторінці у Facebook.

У ПриватБанку, втім, вважають дії Малюськи "дивними".

"... банк звертається до виконавця з заявою, у якій докладно пояснює всю ситуацію. Це і є та заява, яку опублікував вчора пан міністр. Банк вже все виконав у 2016 році. Що нам ще зробити? Державний виконавець приймає цю позицію і заходить з нею в Печерський районний суд за роз'ясненням. Важливо відзначити, що не тільки виконавець зайшов із заявою про роз'яснення, а й одна з офшорних компаній. Фактично в Печерському районному суді перебувало 2 провадження: одне за заявою виконавця у судді Підпалого, а друге за заявою офшорної компанії в іншого судді", - пояснив юридичний радник ПриватБанку в інтерв'ю виданню "Новое время".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Малюсьці пропонують піти у відставку, якщо його дії у справі ПриватБанку приведуть до виплати Суркісам 250 млн доларів

У разі програшу позиції Мін'юсту в суді, ПриватБанк можуть зобов'язати виплатити офшорним компаніям братів Суркісів понад 250 млн дол. або 7 млрд грн.

Нагадаємо, що Велика палата Верховного Суду відклала розгляд справи Суркісів проти націоналізованого ПриватБанку на невизначений термін.

Також нагадаємо, Ігор Суркіс і шість афілійованих з ним офшорних компаній подали позов проти Валерії Гонтаревої і Петра Порошенка у Високий лондонський суд. Усі ці компанії є фігурантами кримінального провадження ОГП.

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