Сьогодні суд розгляне скаргу Мін'юсту в справі "Привату-Суркісів": на кону 250 млн доларів

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Сьогодні в Київському апеляційному суді відбудеться чергове засідання з розгляду апеляційної скарги державного виконавця (Мін'юст) на постанову судді Печерського районного суду з питання стягнення з державного ПриватБанку понад 250 млн дол. на користь офшорних компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів, передає УНН.