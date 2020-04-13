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Сегодня суд рассмотрит жалобу Минюста в деле "Привата-Суркисов": на кону 250 млн долларов

Сегодня суд рассмотрит жалобу Минюста в деле "Привата-Суркисов": на кону 250 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 8202 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сегодня в Киевском апелляционном суде состоится очередное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы государственного исполнителя (Минюст) на постановление судьи Печерского районного суда по вопросу взыскания с государственного ПриватБанка больше 250 млн долл. в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов, передает УНН.

Заседание суда по аналогичному поводу проходило уже 8 апреля, и тогда представителей ПриватБанка и Минфина к процессу не допустили.

В ПриватБанке сообщили, что их юристы не получили повестки прибыть, а позже их было уведомлено о переносе заседания. Несмотря на это, 8 апреля заседание все равно состоялось. О его результатах министр юстиции Денис Малюська сообщить УНН отказался.

Напомним, ранее Малюська прокомментировал "самостоятельность" Минюста в подаче жалобы на решение Печерского суда от 2017 года.

"Ходатайство подано по письменной просьбе ПриватБанка, у которого возникли трудности в понимании и применении постановления об обеспечении иска. Скрин заявления представителя "Привата" ниже. Там же и описаны мотивы", - написал министр на личной странице в Facebook.

В ПриватБанке, впрочем, считают действия Малюськи "странными".

"...банк обращается к исполнителю с заявлением, в котором подробно объясняет всю ситуацию. Это и есть то заявление, которое опубликовал вчера господин министр. Банк уже все выполнил в 2016 году. Что нам еще сделать? Государственный исполнитель принимает эту позицию и заходит с ней в Печерский районный суд за разъяснением. Важно отметить, что не только исполнитель зашел с заявлением о разъяснении, но и одна из офшорных компаний. Фактически в Печерском районном суде находилось 2 производства: одно по заявлению исполнителя у судьи Пидпалого, а второе по заявлению оффшорной компании у другого судьи", – пояснил юридический советник ПриватБанка в интервью "Новому времени".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малюське предлагают уйти в отставку, если его действия по делу ПриватБанка приведут к выплате Суркисам 250 млн долларов

В случае проигрыша позиции Минюста в суде, ПриватБанк могут обязать выплатить офшорным компаниям братьев Суркисов более 250 млн долл. или 7 млрд грн.

Напомним, что Большая палата Верховного Суда отложила рассмотрение дела Суркисов против национализированного ПриватБанка на неопределенный срок.

Также напомним, Игорь Суркис и шесть аффилированных с ним оффшорных компаний подали иск против Валерии Гонтаревой и Петра Порошенко в Высокий лондонский суд. Все эти компании являются фигурантами уголовного производства ОГП.

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