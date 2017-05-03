Сьогодні поета Б.Олійника поховають на Байковому кладовищі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Українського поета Бориса Олійника поховають сьогодні на Байковому кладовищі. Про це повідомила прес-служба Мінкульту, передає УНН.
У Міністерстві культури повідомили про план заходів, пов’язаних із церемонією поховання українського поета, перекладача, Героя України Бориса Олійника.
У середу 3 травня з 9:00 до 9:45 відбудеться похоронне богослужіння (панахида) в Свято-Успенському Соборі Києво-Печерської Лаври.
З 10:30 до 13:00 — церемонія прощання в Клубі Кабміну (Інститутська, 7).
Захоронення відбудеться на Байковому кладовищі о 14:00.
Як повідомляв УНН, 30 квітня о 11:45 на 82-му році життя після важкої і тривалої хвороби помер легендарний український поет Борис Олійник.