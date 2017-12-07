Сьогодні нардепи розглянуть постанову щодо підвищення своїх зарплат
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. До порядку денного Верховної Ради на 7 грудня включений проект постанови "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України", яким пропонується встановити розмір посадових окладів народних депутатів на рівні окладів членів Кабміну, повідомляє УНН.
"Установити розмір посадових окладів народних депутатів України на рівні посадових окладів членів Кабінету міністрів України, виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року",- йдеться у проекті постанови.
Також проектом постанови пропонується встановити загальний місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України в розмірі 25 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року.
У поданні до проекту постанови та висновках експертів вказується, що на сьогодні посадовий оклад народного депутата України в залежності від посади, яку він обіймає в керівництві Верховної Ради України та її органах, визначається на підставі розпорядження голови Верховної Ради України від 09.09.2005 №1145.
Посадовий оклад для народного депутата України – члена комітету у розмірі 6 109,0 грн був встановлений на рівні посадового окладу члена Кабінету міністрів України, який в свою чергу розраховувався на підставі розпорядження Президента України "Про посадовий оклад Прем’єр-міністра України" від 08.01.1992 №22, з урахуванням положень низки підзаконних актів, які вже фактично втратили свою чинність у частині оплати праці держслужбовців.
Окрім того, до складових заробітної плати народного депутата України, відповідно до розпорядження голови Верховної Ради України від 2005 року, досі входять такі доплати та надбавки, які вже втратили чинність.
Поряд з цим, на сьогодні посадові оклади Прем’єр-міністра України, членів Кабінету міністрів України визначаються відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27 липня 2016 №493 та становлять відповідно 20 тис. грн та 16 тис. грн.
Нагадаємо, 7 грудня Верховна Рада планує взятися за проект Бюджету-2018.