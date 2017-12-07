Сегодня нардепы рассмотрят постановление по повышению своих зарплат

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. В повестку дня Верховной Рады на 7 декабря включен проект постановления "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины", которым предлагается установить размер должностных окладов народных депутатов на уровне окладов членов правительства, сообщает УНН.

"Установить размер должностных окладов народных депутатов Украины на уровне должностных окладов членов Кабинета министров Украины, исходя из размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года", - говорится в проекте постановления.

Также проектом постановления предлагается установить общий месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины в размере 25 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

В представлении к проекту постановления и выводах экспертов указывается, что на сегодня должностной оклад народного депутата Украины в зависимости от должности, которую он занимает в руководстве Верховной Рады Украины и ее органах, определяется на основании распоряжения председателя Верховной Рады Украины от 09.09.2005 №1145.

Должностной оклад для народного депутата Украины - члена комитета в размере 6 109,0 грн был установлен на уровне должностного оклада члена Кабинета министров Украины, который в свою очередь рассчитывался на основании распоряжения Президента Украины "О должностном окладе Премьер-министра Украины" от 08.01.1992 №22, с учетом положений ряда подзаконных актов, которые уже фактически потеряли свою силу в части оплаты труда госслужащих.

Кроме того, в составляющие заработной платы народного депутата Украины, согласно распоряжению главы Верховной Рады Украины от 2005 года, до сих пор входят такие доплаты и надбавки, которые уже утратили силу.

Наряду с этим, в настоящее время должностные оклады Премьер-министра Украины, членов Кабинета министров Украины определяются в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 27 июля 2016 №493 и составляют соответственно 20 тыс. грн и 16 тыс. грн.

Напомним, 7 декабря Верховная Рада планирует взяться за проект Бюджета-2018.

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