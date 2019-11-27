Сьогодні на частині України дощитиме, місцями мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. По Україні у середу, 27 листопада, пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"27 листопада у більшості південних, центральних та східних областей дощ, подекуди з мокрим снігом, у західній частині вночі мряка, місцями туман, ожеледь; на решті території без опадів", - вказали синоптики.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вночі у Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; у західних та південних областях вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла, на Закарпатті та в Криму 10-12°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз, якою буде зима в Україні.