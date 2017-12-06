Собчак прокоментувала участь Путіна у виборах президента РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Телеведуча Ксенія Собчак, яка збирається брати участь в президентських перегонах в 2018 році в Росії, вважає, що Володимир Путін виграє на прийдешніх виборах, "як завжди", але все одно має намір взяти участь в кампанії, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Я не бачу тут, чесно кажучи, жодної події, ми всі про це знаємо, так само, як ми знаємо про те, що Путін швидше виграє ці вибори, як завжди... Але я при цьому вважаю, що все одно треба йти і треба говорити від імені тих людей, які хочуть змін. Тому що, ну немає у нас зараз інших способів сказати про те, що ми існуємо", - сказала К.Собчак.
Нагадаємо, 6 грудня В.Путін заявив про намір балотуватися в президенти в 2018 році.
Чергові вибори президента Росії відбудуться 18 березня 2018 року, виборча кампанія має стартувати вже в грудні.