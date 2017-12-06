Собчак прокомментировала участие Путина в выборах президента РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Телеведущая Ксения Собчак, которая собирается участвовать в президентской гонке в 2018 году в Росии, считает, что Владимир Путин выиграет на грядущих выборах, "как всегда", но все равно намерена принять участие в кампании, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Я не вижу здесь, честно говоря, никакого события, мы все об этом знаем, так же, как мы знаем о том, что Путин скорее выиграет эти выборы, как всегда... Но я при этом считаю, что все равно надо идти и надо говорить от лица тех людей, которые хотят перемен. Потому что, ну нет у нас сейчас других способов сказать о том, что мы существуем", - сказала К.Собчак.
Напомним, 6 декабря В.Путин заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2018 году.
Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре.