Собчак прокомментировала участие Путина в выборах президента РФ

"Я не вижу здесь, честно говоря, никакого события, мы все об этом знаем, так же, как мы знаем о том, что Путин скорее выиграет эти выборы, как всегда... Но я при этом считаю, что все равно надо идти и надо говорить от лица тех людей, которые хотят перемен. Потому что, ну нет у нас сейчас других способов сказать о том, что мы существуем", - сказала К.Собчак.

Напомним, 6 декабря В.Путин заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2018 году.

Очередные выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре.