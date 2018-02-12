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Смертельна ДТП на Київщині: п'яна 18-річна на чужому авто в'їхала у пішоходів

Смертельна ДТП на Київщині: п'яна 18-річна на чужому авто в'їхала у пішоходів

Київ • УНН

 • 10327 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Вісімнадцятирічна дівчина, за попередніми даними, напідпитку без посвідчення водія на чужому автомобілі в'їхала у пішоходів. Внаслідок ДТП загинула жінка, ще одного постраждалого - військовослужбовця - госпіталізували. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Київській області.

"18-річну дівчину-водія, яка скоїла в місті Біла Церква страшну ДТП, затримано в порядку ст.208 КПК України, вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Як виявилося, винуватиця трагедії керувала чужим авто і навіть не має посвідчення водія. Дії чоловіка, який передав їй кермо, будуть кваліфіковані згідно з чинним законодавством", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вчора близько шостої години ранку, керуючи автомобілем марки Peugeot 206, дівчина виїхала на смугу, яка розділяє зустрічні потоки машин та здійснила наїзд на пішоходів. 42-річна жінка померла на місці. Постраждалого 22-річного військовослужбовця ЗСУ із тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлено до місцевої лікарні.

За попередніми даними, водій була у стані алкогольного сп’яніння, точна кількість алкоголю в крові стане відома за результатами експертизи.

Відповідно до аналізу аварійності, ділянка дороги, на якій сталася  трагедія, до категорії місць концентрації ДТП не належить.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, ДТП з іноземцями сталася у центрі Ужгорода, внаслідок аварії троє людей загинули, одна людина потрапила до реанімації.

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