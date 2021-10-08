Смерть нардепа Полякова: слідчі встановлюють свідків, проте жодну особу ще не затримали
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Правоохоронці встановлюють свідків у справі загибелі народного депутата Антона Полякова, проте станом на 14:00 жодну особу ще не було затримано. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець.
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“Слідчі встановлюють свідків у провадженні щодо смерті народного депутата, але станом на 14:00 жодну особу не затримували”, - заявила прессекретар.
Цей коментар було надано після появи у мережі інформації про нібито затримання помічника колеги нардепа Полякова.
Додамо
Раніше поліція оголосила, що розпочато досудове слідство, встановлюють усі обставини - свідків, очевидців цієї події, і що, власне, стало причиною його смерті.
Контекст
Народний депутат Антон Поляков помер у ніч на 8 жовтня, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”. За повідомленнями колег-нардепів, смерть депутата Антона Полякова констатували о 2:45.
Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі “швидкої”, але констатували смерть. За словами водія таксі, пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі Києва, після чого останньому стало зле та в нього почалася нудота.
При потерпілому, за даними прокуратури, виявлено та вилучено цінні речі, документи, мобільний телефон та грошові кошти. Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитували слідчі.
За результатами розтину, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.