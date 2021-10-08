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Смерть нардепа Полякова: следователи устанавливают свидетелей, однако никого еще не задержали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Правоохранители устанавливают свидетелей по делу гибели народного депутата Антона Полякова, однако по состоянию на 14:00 ни одно лицо еще не было задержано. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Цитата:

"Следователи устанавливают свидетелей в производстве по смерти народного депутата, но по состоянию на 14:00 ни одно лицо не задерживали", - заявила пресс-секретарь.

Этот комментарий был предоставлен после появления в сети информации о якобы задержании помощника коллеги нардепа Полякова.

Добавим

Ранее полиция объявила, что начато досудебное следствие, устанавливают все обстоятельства - свидетелей, очевидцев этого события, и что, собственно, стало причиной его смерти.

Контекст

Народный депутат Антон Поляков умер в ночь на 8 октября, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть". По сообщениям коллег-нардепов, смерть депутата Антона Полякова констатировали в 2:45.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть. По словам водителя такси, пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.

При потерпевшем, по данным прокуратуры, обнаружено и изъято ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства. Автомобиль осмотрено и изъято, водителя допрашивали следователи.

По результатам вскрытия, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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