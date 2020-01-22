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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Службовців слідчого ізолятора в Кропивницькому викрили на хабарі

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 січня. УНН. Співробітники прокуратури області на систематичному хабарництві викрили службовців медичної частини Кропивницького слідчого ізолятора. Про це УНН поінформували в пресслужбі Кіровоградської обласної прокуратури.

Службовців слідчого ізолятора в Кропивницькому викрили на хабарі

Цей факт виявили під час планових чергових перевірок державної установи.

Службові особи медчастини вимагали та отримували від ув’язнених кошти за надання неправдивих довідок про наявність у них тяжких захворювань, які у подальшому можуть бути підставою для їх звільнення від відбування покарання.

Відомості про подію внесли до ЄРДР за ч.1 ст 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди).

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Україні нарахували 29 СІЗО.

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