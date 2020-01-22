Служащих следственного изолятора в Кропивницком разоблачили на взятке
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 января. УНН. Сотрудники прокуратуры области на систематическом взяточничестве разоблачили служащих медицинской части Кропивницкого следственного изолятора. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кировоградской областной прокуратуры.
Этот факт обнаружили во время плановых очередных проверок государственного учреждения.
Должностные лица медчасти требовали и получали от заключенных средства за дачу ложных справок о наличии у них тяжелых заболеваний, в дальнейшем могут быть основанием для их освобождения от отбывания наказания.
Сведения о событии внесли в Едрей по ч.1 ст 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды).
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Украине насчитали 29 СИЗО.