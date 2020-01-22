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Служащих следственного изолятора в Кропивницком разоблачили на взятке

Киев • УНН

 • 11442 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 января. УНН. Сотрудники прокуратуры области на систематическом взяточничестве разоблачили служащих медицинской части Кропивницкого следственного изолятора. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кировоградской областной прокуратуры.

Служащих следственного изолятора в Кропивницком разоблачили на взятке

Этот факт обнаружили во время плановых очередных проверок государственного учреждения.

Должностные лица медчасти требовали и получали от заключенных средства за дачу ложных справок о наличии у них тяжелых заболеваний, в дальнейшем могут быть основанием для их освобождения от отбывания наказания.

Сведения о событии внесли в Едрей по ч.1 ст 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды).

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Украине насчитали 29 СИЗО.

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