Слухання про хакерські атаки РФ відтермінували у конгресі США
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Палата представників США відтермінувала закриту нараду за участю керівників ФБР і АНБ, де мали обговорювати можливі хакерські атаки РФ. Про це в понеділок повідомив представник очільника спеціального комітету з розвідки при палаті представників Девіна Нуньєса - Джек Ленгер, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Раніше Д.Нуньєс оголосив про скасування відкритих слухань щодо розслідування ймовірного втручання РФ у президентські вибори в США. Причиною для цього називалася необхідність проведення закритої наради з директором ФБР Джеймсом Комі і керівником АНБ Майком Роджерсом.
За словами Дж.Ленгера, Дж.Комі і М.Роджерс "не зможуть прийти" на нараду. При цьому він висловив надію, що комітет "продовжить спроби призначити час, коли вони зможуть зустрітися з нами на закритому засіданні".
Нагадаємо, США закликали РФ видати обвинувачених в кібератаки росіян.