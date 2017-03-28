Слушания о хакерских атаках РФ отложили в конгрессе США

Ранее Д.Нуньес объявил об отмене открытых слушаний о расследовании предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в США. Причиной для этого называлась необходимость проведения закрытого совещания с директором ФБР Джеймсом Коми и руководителем АНБ Майком Роджерсом.

По словам Дж.Лэнгера, Дж.Коми и М.Роджерс "не смогут прийти" на совещание. При этом он выразил надежду, что комитет "продолжит попытки назначить время, когда они смогут встретиться с нами на закрытом заседании".

Напомним, США призвали РФ выдать обвиняемых в кибератаках россиян.