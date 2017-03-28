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Слушания о хакерских атаках РФ отложили в конгрессе США

Слушания о хакерских атаках РФ отложили в конгрессе США

Киев • УНН

 • 7875 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Палата представителей США отложила закрытое совещание с участием руководителей ФБР и АНБ, где должны были обсуждать возможные хакерские атаки РФ. Об этом в понедельник сообщил представитель главы специального комитета по разведке при палате представителей Девина Нуньеса - Джек Ленгер, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Ранее Д.Нуньес объявил об отмене открытых слушаний о расследовании предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в США. Причиной для этого называлась необходимость проведения закрытого совещания с директором ФБР Джеймсом Коми и руководителем АНБ Майком Роджерсом.

По словам Дж.Лэнгера, Дж.Коми и М.Роджерс "не смогут прийти" на совещание. При этом он выразил надежду, что комитет "продолжит попытки назначить время, когда они смогут встретиться с нами на закрытом заседании".

Напомним, США призвали РФ выдать обвиняемых в кибератаках россиян.

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