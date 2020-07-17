“Слуги народу” збирають позачергову сесію: перше питання - “зелена” енергетика
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Фракція “Слуга народу” ініціює проведення позачергової сесії у Верховнй Раді 21 липня. Про це повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, передає УНН.
“Символічна для нас дата — рівно рік з часу парламентських виборів. Почали збір підписів”, — зазначила вона.
Перше питання порядку денного: урядовий законопроект 3658 про зниження “зеленого” тарифу.
Він був визначений Президентом Володимиром Зеленський як невідкладний і одноголосно підтриманий профільним комітетом. Однак після ухвалення за основу законопроект заспамили правками і в такий спосіб заблокували його розгляд. У спробі зриву законопроекту звинувачують групу депутатів зі “Слуги народу”.
Водночас інвестори заявили, що будь-які суттєві зміни законопроекту зведуть нанівець домовленості з урядом і залишать в дії чинні надмірні “зелені” тарифи.