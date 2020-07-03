"Слуга народу" заявив про "відмивку" грошей на криворізькому стадіоні "Металург"

“Грошей на це було виділено чимало — майже 70 мільйонів гривень. Але після побаченого нам було незрозуміло — на що взагалі витрачаються ці кошти.

Поясню. У 2019 році ДАБІ відхилила проєкт реконструкції стадіону через його невідповідність державним будівельним нормам.

Певно, я не здивую Вас, коли скажу, що, незважаючи на відсутність нової проєктної документації та оцінки її ДАБІ, 10 квітня прес-служба Криворізької ради знову заявила про плани провести повний ремонт стадіону „Металург“.

Але міська влада під поняттям „повний ремонт“, певно, мала на увазі лише косметичний ремонт фасаду. При тому, що зсередини спортивний комплекс знаходиться у аварійному стані”, — написав нардеп.

Під постом він виклав фото так званого ремонту, і зокрема, доріжок, по яких бігають легкоатлети.

“Коли ми з Андрієм Павелко та Володимиром Захарченко їх побачили, стримувати емоції вже не вдавалося.

З відео Ви можете більш детально дізнатися про „революційне відновлення спорту“ місцевою владою у Кривому Розі”, — додав Корявченков і зазначив, що запитання про справжню мету виділення майже 70 мільйонів гривень на такий “ремонт” він адресуватиме міськвиконкому та облраді.