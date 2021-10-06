“Слава Богу” - на засіданні уряду Шмигаля "підвів" невимкнений мікрофон
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Сьогодні на засіданні уряду Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль не встиг вимкнути мікрофон та сказав фразу “Слава Богу”. Після цього не зміг стримати сміх, пише УНН.
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Зазначимо, що сталося це в той момент, коли до засідання хотів підключитися нардеп Олексій Гончаренко, але у нього виникли проблеми з інтернетом.
Після цього Шмигаль сказав “Слава Богу”, але мікрофон не вимкнув. Після цього Прем’єр розсміявся.
“Денис Анатолійович, не розслабляйтеся там. Наступного разу задам два питання. Тримаємо стрій!” — відреагував у своєму Telegram Гончаренко.
Нагадаємо
Раніше Президент України Володимир Зеленський засміявся, коли під час інтерв’ю журналіст ВВС сказав про його двократне падіння рейтингу.