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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Скраплений газ прогнозовано росте в ціні - моніторинг АЗС

Скраплений газ прогнозовано росте в ціні - моніторинг АЗС

Київ • УНН

 • 7303 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 11 листопада середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 24,83 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.

Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 23,83 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 25,99, а ДП — в середньому 21,87 грн за літр.

У той же час, середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO становить 22,46 грн за літр, А-95 — 23,36 грн за літр, А-95+ — 24,72 грн за літр. Середня вартість ДП сягає 20,52 грн за літр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal, середня вартість пального марки А-92 становить 21,69 грн за літр, А-95 — 22,16, А-95+ — 22,44 грн за літр та ДП — 19,55 грн за літр.

Ціни на скраплений газ:

На таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 12,50 грн за літр;

на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 12,14 грн на літр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 11,72 грн на літр.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, ціни на скраплений газ мають потенціал до здорожчання – до 70 коп. на літрі.

Також нагадаємо, за словами С.Сапегіна, ріст цін на скраплений газ зумовлений ситуацією на зовнішніх ринках.

Українські Національні Новини

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