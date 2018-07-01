Скандал з мігрантами: Італія на все літо закриє порти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Італійські порти будуть закриті все літо для кораблів неурядових організацій, які рятують мігрантів, які намагаються переплисти Середземне море з Африки до Європи. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Local.
"Італійський військові повідомили мені, як і лівійці, неурядові організації допомагають нелегальним торговцям, свідомо чи ні. Ми також забороняємо постачання палива для кораблів НУО," - сказав глава МВС Італії Маттео Сальвіні.
Але він підкреслив, що Італія з іншими державами "буде продовжувати врятувати всіх тих, кому потрібна допомога".
Вчора судно каталонської неурядової організації Proactiva Open Arms попросило дозволу висадити в іспанському порту 60 мігрантів, врятованих біля берегів Лівії.
Нагадаємо, раніше уряд Італії закрив свої порти для кораблів з врятованими у Середземному морі біженцями, заявивши, що мігрантів має приймати Мальта. Франція засудила відмову сусідньої держави та звинуватила італійський уряд у "цинізмі" та попросила Рим переглянути свою позицію. Судно Aquarius з мігрантами погодилася прийняти Іспанія.
Згодом Франція заявила, що готова прийняти мігрантів із судна Aquarius, які відповідають критеріям надання права на притулок.