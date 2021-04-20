Скандал у ПАРЄ: члену української делегації не дали договорити та ледь не вигнали через прострілений прапор

Цитата:

“Президент ПАРЄ Хендрік Демс зупинив мій виступ і пригрозив дисциплінарними санкціями за те, що я показав прострілений прапор України з фронту на Донбасі”, — написав Гончаренко, оприлюднивши відповідний відеозапис.

Деталі

На відео Демс дійсно зупинив виступ нардепа після демонстрації прапору, зазначивши, що “цього не дозволено робити в Асамблеї”.

Нардеп спробував продовжити виступ, однак очільник ПАРЄ не дав йому такого права.

“Можу я попросити пана Гончаренка залишити приміщення. Достатньо, будь ласка, пан Гончаренко... Я буду надзвичайно прямим — це не перший раз коли ви, пане Гончаренко, у крайній мірі зловживаєте правом на слово”, — зазначив Демс.

Він закликав поводитись із повагою та намагатись вирішувати проблеми замість того, щоб створювати їх, а також пригрозив дисциплінарними санкціями.

“Тож, я не даю вам слова. Будь ласка, сядьте, або залиште приміщення”, — наголосив він.

Як зазначає Гончаренко, під час виступу він вирішив нагадати про те, що в проекті доповіді щодо стратегічних пріоритетів Асамблеї немає ані слова про територіальну цілісність та суверенність держав-членів Ради Європи, про мирне вирішення конфліктів в Європі — у той час коли в Європі, на сході України триває війна.

“Я показав прапор України з дірками від російських куль. Прапор бійця, який воював на Донбасі. І після цього президент ПАРЄ Хендрік Демс зупинив мій виступ і пригрозив дисциплінарними санкціями!” — зазначив він.

Доповнення

У французькому Страсбурзі у понеділок, 19 квітня, стартувала весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка пройде в гібридному форматі.

На вечірній сесії ПАРЄ 19 квітня голова української делегації Марія Мезенцева, як повідомила вона сама у Telegram-каналі, від імені української делегації заявила: “Наразі кордони України оточують близько 100 тисяч російських військових, постійно порушується режим припинення вогню на Донбасі. І це не лише загроза українській території, українській незалежності — це загроза Раді Європи й правам людини”.