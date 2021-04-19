Сьогодні в Страсбурзі стартує весняна сесія ПАРЄ

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Так, на весняній сесії, зокрема, заплановано виступ канцлера Німеччини Ангели Меркель та державного міністра у справах Європи МЗС ФРН Міхаеля Рота. Також передбачений виступ голови Європейського парламенту Давида Сассолі, президента Республіки Молдова Майї Санду і Генерального секретаря організації Марії Пейчинович-Бурич.

Також очікується, що свій річний звіт за 2020 рік представить Комісар з прав людини Дуня Міятович.

Так, у ПАРЄ надійшли запити про дебати у зв’язку з арештом і затриманням Олексія Навального, а також про поточні дискусії щодо COVID-паспортів або сертифікатів і російської загрози.

Сесія завершиться 22 квітня.

Додамо, голова української делегації Марія Мезенцева розповіла про підготовку до квітневої сесії ПАРЄ.

Нагадаємо

На зимовій сесії ПАРЄ не підтримали проведення дебатів щодо Криму, замість цього були підтримані дві інші теми, одна з яких - ситуація з російським опозиціонером Олексієм Навальним.