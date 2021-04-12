Мезенцева розповіла про підготовку української делегації до квітневої сесії ПАРЄ

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"За аналогією з виборами, підготовка до нової сесії ПАРЄ починається в той же день, коли завершується попередня.

Тому ми вже активно працюємо над підготовкою до другої частини сесії, яка пройде 19-23 квітня. Окрім обговорення порядку денного сесії, члени постійної делегації працюють у комітетах, які розглядають проєкти доповідей і резолюцій, а також подають поправки до них. На весняній частині сесії саме ці рішення і виноситимуть на голосування", - повідомила Мезенцева.

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За її словами, на квітневій сесії плануються виступи президентки Молдови Майї Санду та канцлерки ФРН Ангели Меркель. Також розглядатимуть такі важливі питання, як демократія в умовах коронавірусної пандемії, захист прав людей з хронічними та невиліковними хворобами, європейська політика діаспор.

Крім того, голова української делегації відзначила, що в умовах низки обмежень міжсесійні зустрічі за допомогою відеоконференції стали дуже зручним інструментом.

"Звичайно, це не замінить живого спілкування, але бодай мінімально допоможе познайомитись і вибудувати контакти. А це дуже важливо, адже наша делегація досить нова. Ми існуємо майже 2 роки, рік з яких ми втратили через скасування сесій ПАРЄ.

У такому форматі з січня, коли була остання сесія ПАРЄ, по квітень ми зустрілись з уповноваженими представниками Німеччини, Швеції, Італії, Франції, Великобританії, Туреччини, а також новим очільником Офісу Ради Європи в Україні", - додала Мезенцева.

При цьому, за її словами, як і в січні, квітнева сесія пройде в так званому гібридному режимі. Тобто деякі делегації будуть присутні фізично, а деякі – віддалено. Це вирішуватимуть делегації самостійно.

"Вважаю, українська делегація має використати таку можливість та поїхати у Страсбург для безпосередньої участі у засіданнях", - резюмувала вона.

Раніше

Народний депутат, член постійної української парламентської делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко повідомив, що квітнева сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи пройде в "гібридному" режимі - частина делегатів будуть присутні на засіданнях онлайн.