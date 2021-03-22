Квітнева сесія ПАРЄ пройде у "гібридному" режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Квітнева сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи пройде в "гібридному" режимі - частина делегатів будуть присутні на засіданнях онлайн. Про це повідомив народний депутат, член постійної української парламентської делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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"Квітнева сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи пройде в гібридному режимі. Це означає, що частина делегатів приїдуть фізично в Страсбург, а частина будуть включатися в онлайн. Так Асамблея вже працювала в січні", - написав нардеп.
Деталі
Так, "гібридна" сесія ПАРЄ раніше проходила з 25 по 28 січня. Під час сесії піднімалось безліч тем, в тому числі щодо затримання і ув'язнення в Росії опозиціонера Олексія Навального.
Що було раніше
На зимовій сесії українській делегації в ПАРЄ, спільно з представниками інших країн, вдалося ініціювати початок процедури оскарження повноважень делегації Росії. За це рішення проголосувало 38 делегатів.
Однак пізніше ПАРЄ не підтримала, ініційоване Україною та її партнерами, оскарження повноважень делегації Російської Федерації.