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Мезенцева рассказала о подготовке украинской делегации к апрельской сессии ПАСЕ

Мезенцева рассказала о подготовке украинской делегации к апрельской сессии ПАСЕ

Киев  •  УНН

 • 20548 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Мы активно работаем над подготовкой ко второй части сессии ПАСЕ, которая пройдет 19-23 апреля. Кроме обсуждения повестки дня сессии, члены постоянной делегации работают в комитетах, которые рассматривают проекты докладов и резолюций, а также подают поправки к ним. Об этом сообщила председатель постоянной делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы "Слуги народа".

Цитата

"По аналогии с выборами, подготовка к новой сессии ПАСЕ начинается в тот же день, когда завершается предыдущая.

Поэтому мы уже активно работаем над подготовкой ко второй части сессии, которая пройдет 19-23 апреля. Кроме обсуждения повестки дня сессии, члены постоянной делегации работают в комитетах, которые рассматривают проекты докладов и резолюций, а также подают поправки к ним. На весенней части сессии именно эти решения и будут выносить на голосование", - сообщила Мезенцева.

Детали

По ее словам, на апрельской сессии планируются выступления президента Молдовы Майи Санду и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Также будут рассматривать такие важные вопросы, как демократия в условиях коронавирусной пандемии, защита прав людей с хроническими и неизлечимыми болезнями, европейская политика диаспор.

Кроме того, глава украинской делегации отметила, что в условиях ряда ограничений межсессионные встречи с помощью видеоконференции стали очень удобным инструментом.

"Конечно, это не заменит живого общения, но хотя бы минимально поможет познакомиться и выстроить контакты. А это очень важно, ведь наша делегация достаточно новая. Мы существуем почти 2 года, год из которых мы потеряли из-за отмены сессий ПАСЕ.

В таком формате с января, когда была последняя сессия ПАСЕ, по апрель мы встретились с уполномоченными представителями Германии, Швеции, Италии, Франции, Великобритании, Турции, а также новым главой Офиса Совета Европы в Украине", - добавила Мезенцева.

При этом, по ее словам, как и в январе, апрельская сессия пройдет в так называемом гибридном режиме. То есть некоторые делегации будут присутствовать физически, а некоторые - удаленно. Это будут решать делегации самостоятельно.

"Считаю, украинская делегация должна использовать такую возможность и поехать в Страсбург для непосредственного участия в заседаниях", - резюмировала она.

Ранее

Народный депутат, член постоянной украинской парламентской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко сообщил, что апрельская сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы пройдет в "гибридном" режиме - часть делегатов будут присутствовать на заседаниях онлайн.

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