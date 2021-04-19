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Сегодня в Страсбурге стартует весенняя сессия ПАСЕ

Сегодня в Страсбурге стартует весенняя сессия ПАСЕ

Киев  •  УНН

 • 25078 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Во французском Страсбурге в понедельник, 19 апреля, стартует весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая пройдет в гибридном формате. Повестка дня сессии опубликована на сайте ПАСЕ, передает УНН.

Детали

Так, на весенней сессии, в частности, запланировано выступление канцлера Германии Ангелы Меркель и государственного министра по делам Европы МИД ФРГ Михаэля Рота. Также предусмотрено выступление председателя Европейского парламента Давида Сассоли, президента Республики Молдова Майи Санду и Генерального секретаря организации Марии Пейчинович-Бурич.

Также ожидается, что свой годовой отчет за 2020 год представит Комиссар по правам человека Дуня Миятович.

Так, в ПАСЕ поступили запросы о дебатах в связи с арестом и задержанием Алексея Навального, а также о текущих дискуссиях о COVID-паспортах или сертификатах и российской угрозе.

Сессия завершится 22 апреля.

Добавим, глава украинской делегации Мария Мезенцева рассказала о подготовке к апрельской сессии ПАСЕ.

Напомним

На зимней сессии ПАСЕ не поддержали проведение дебатов по Крыму, вместо этого были поддержаны две другие темы, одна из которых - ситуация с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

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