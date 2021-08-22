Скандал довкола “Медалі Баканова”: в СБУ кажуть, що то пам’ятні монети

Цитата:

“Цього року відбулося стандартне вручення відзнак випускникам Національної Академії СБУ. Серед іншого їм було вручено пам’ятні коїни (монети), що є загальноприйнятною практикою для багатьох спецслужб світу”, — заявили в СБУ, додавши, що спроби трактувати подію інакше є виключно інформаційною маніпуляцією.

Контекст

Видання ZN.UA опублікувало фото із зображенням, за їхніми словами, медалі з ім’ям чинного голови СБУ Івана Баканова. Ці відзнаки, за інформацією видання, були вручені випускникам Академії СБУ. Крім того, видання зауважило, що відзнака не є відомчою, а тому не могла бути викарбувана за рахунок бюджетних коштів.

В СБУ інформацію про те за які кошти здійснювалося карбування коїнів поки не надали.