Ситуація в Авдіївці: без світла, в холоді, але з надією – фоторепортаж

Повідомляється, що на місцевому стадіоні розташований гуманітарний штаб Держслужби з надзвичайних ситуацій. В мобільних пунктах обігріву люди можуть зігрітися гарячим супом і чаєм та отримати медичну допомогу.

Зазначається, що до постраждалого міста прибув прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Він провів нараду у військово-цивільній адміністрації з представниками регіональної та міської влади.

Під час зустрічі обговорювали питання життєзабезпечення та евакуації людей.

Через загострення ситуації люди виїжджають з міста. Сьогодні зранку з Авдіївки було евакуйовано близько 200 людей.

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Поки що у місті перебуває близько 25 тис. людей.

Додамо також, що ремонтні бригади, які мають полагодити системи електропостачання Авдіївки, виїхали на місце проведення робіт.

До речі, до аварійно-рятувальних робіт в Авдіївці залучили 260 осіб та 60 одиниць техніки.

Наразі проблем із забезпеченням правопорядку у місті немає. Місто під контролем поліції. Наряди працюють позмінно по дві години.

“Тільки за перший день вже 19 звернень до колл-центру “102”. Всі вони були закликами про допомогу виїхати з-під обстрілу. Ми забезпечені усім необхідним та продовжуємо виконувати свої обов’язки, надавати допомогу тим, хто її потребує”, – зазначив керівник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін.

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За даними прес-центру МВС, за чотири останні доби від місцевих жителів надійшло 48 заяв та повідомлень, 21 з яких стосувалося наслідків артударів.

Додається, що сьогодні в місто передані два планшети, за допомогою яких в автоматичному режимі координуватимуться усі дії поліції – безпосередньо з главку поліції.

Наразі у населеному пункті оголосили режим тиші.

Нагадаємо, у ДСНС повідомили, що станом на 8 ранку 1 лютого масової евакуації населення Авдіївки не планується.

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Нагадаємо, що в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Зазначимо, що в результаті обстрілів в населеному пункті зруйнована критично важлива інфраструктура.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.