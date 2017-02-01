Ситуація в Авдіївці: без світла, в холоді, але з надією – фоторепортаж
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Наразі в Авдіївці, де ще три дні тому працював завод та ходили діти в школу, ситуація важка, але контрольована, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.
Повідомляється, що на місцевому стадіоні розташований гуманітарний штаб Держслужби з надзвичайних ситуацій. В мобільних пунктах обігріву люди можуть зігрітися гарячим супом і чаєм та отримати медичну допомогу.
Зазначається, що до постраждалого міста прибув прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Він провів нараду у військово-цивільній адміністрації з представниками регіональної та міської влади.
Під час зустрічі обговорювали питання життєзабезпечення та евакуації людей.
Через загострення ситуації люди виїжджають з міста. Сьогодні зранку з Авдіївки було евакуйовано близько 200 людей.
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Поки що у місті перебуває близько 25 тис. людей.
Додамо також, що ремонтні бригади, які мають полагодити системи електропостачання Авдіївки, виїхали на місце проведення робіт.
До речі, до аварійно-рятувальних робіт в Авдіївці залучили 260 осіб та 60 одиниць техніки.
Наразі проблем із забезпеченням правопорядку у місті немає. Місто під контролем поліції. Наряди працюють позмінно по дві години.
“Тільки за перший день вже 19 звернень до колл-центру “102”. Всі вони були закликами про допомогу виїхати з-під обстрілу. Ми забезпечені усім необхідним та продовжуємо виконувати свої обов’язки, надавати допомогу тим, хто її потребує”, – зазначив керівник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін.
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За даними прес-центру МВС, за чотири останні доби від місцевих жителів надійшло 48 заяв та повідомлень, 21 з яких стосувалося наслідків артударів.
Додається, що сьогодні в місто передані два планшети, за допомогою яких в автоматичному режимі координуватимуться усі дії поліції – безпосередньо з главку поліції.
Наразі у населеному пункті оголосили режим тиші.
Нагадаємо, у ДСНС повідомили, що станом на 8 ранку 1 лютого масової евакуації населення Авдіївки не планується.
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Нагадаємо, що в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Зазначимо, що в результаті обстрілів в населеному пункті зруйнована критично важлива інфраструктура.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.