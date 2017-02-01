Ситуация в Авдеевке без света, в холоде, но с надеждой - фоторепортаж

Сообщается, что на местном стадионе находится гуманитарный штаб Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. В мобильных пунктах обогрева люди могут согреться горячим супом и чаем и получить медицинскую помощь .

Отмечается, что в пострадавший город прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он провел совещание в военно-гражданской администрации с представителями региональной и городской власти.

Во время встречи обсуждались вопросы жизнеобеспечения и эвакуации людей .

Из-за обострения ситуации люди уезжают из города. Сегодня утром из Авдеевки было эвакуировано около 200 человек .

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Пока в городе находится около 25 тыс. человек.

Добавим также, что ремонтные бригады, которые должны починить системы электроснабжения Авдеевки, выехали на место проведения работ.

Кстати, к аварийно-спасательным работам в Авдеевке привлекли 260 человек и 60 единиц техники .

Сейчас проблем с обеспечением правопорядка в городе нет. Город под контролем полиции. Наряды работают посменно по 2 часа.

"Только за первый день уже 19 обращений в колл-центр" 102 ". Все они были призывами о помощи выехать из-под обстрела. Мы обеспечены всем необходимым и продолжаем выполнять свои обязанности, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается ", - отметил руководитель полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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По данным пресс-центра МВД, за четверо последних суток от местных жителей поступило 48 заявлений и сообщений, 21 из которых касалось последствий артударов.

Добавляется, что сегодня в город переданы два планшета, с помощью которых в автоматическом режиме будут координироваться все действия полиции - непосредственно из главка полиции.

Сейчас в населенном пункте объявлен режим тишины .

Напомним, в ГосЧС сообщили, что по состоянию на 8 утра 1 февраля массовой эвакуации населения Авдеевки не планируется .

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Напомним, что в Авдеевке объявили чрезвычайное положение .

Отметим, что в результате обстрелов в населенном пункте разрушена критически важная инфраструктура .

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.