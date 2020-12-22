Ситуація у Карабасі: у Єревані протестувальники блокують уряд та прокуратуру, на вулицях з'явилися намети

“Вірменія без Нікола! Нікол повинен піти!”, — скандують активісти.

На даний момент ситуація на площі Республіки, де знаходиться будівля кабміну, напружена, поліція несе посилену службу. Також група опозиціонерів заблокувала урядову будівлю на вулиці Вазгена Саркісяна, де знаходяться ряд відомств, в тому числі і МЗС республіки.

Раніше повідомлялося, що сімнадцять опозиційних партій Вірменії, які створили “Рух за порятунок батьківщини”, почали мітинг на площі Республіки навпроти будівлі уряду з вимогою відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна. У мітингу беруть участь декілька тисяч чоловік.

“Нікол Пашинян повинен піти у відставку. Він зробив все, щоб почалася війна, не зупинив її, коли були такі пропозиції. Він винен в здачі нашої землі, а також загибелі наших хлопців”, — заявив журналістам колишній віце-спікер парламенту Вірменії Едуард Шармазанов.

Опозиція встановила декілька наметів на площі Республіки проти будівлі кабміну і має намір залишатися там вночі. Про це заявив журналістам представник партії “Дашнакцутюн” Ішхан Сагателян.

“Ми вже встановили намети, маємо намір залишатися стільки, скільки знадобиться, в тому числі і ночувати. Пашинян повинен піти у відставку”, — заявив він.

Сагателян також зазначив, що опозиція закликає парламентську більшість — фракцію “Мій крок” до 18:00 (16:00 за київським часом) зустрітися для обговорення шляхів виходу з ситуації, що склалася.

Ситуація на вулицях Єревана:

Раніше “Рух за порятунок батьківщини” анонсував проведення у вівторок масових страйків і акцій громадянської непокори. Опозиція вважає, що підписана Пашиняном 9 листопада спільну заяву з президентом Росії Володимиром Путіним і лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі, по суті, стала капітуляцією. Опоненти вірменського прем’єра також покладають на нього відповідальність за економічні та соціальні проблеми республіки.

На фоні поточної ситуації в країні президент Вірменії Армен Саркісян закликав провести дострокові парламентські вибори, а до них передати владу уряду національної згоди. Сам Пашинян заявляє, що не піде у відставку, так як будь-яка зміна уряду повинна відбуватися тільки через вибори. При цьому кілька його прихильників вже заявили, що не виключають можливості проведення позачергових виборів.