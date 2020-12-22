Ситуація у Карабасі: у Єревані протестувальники блокують уряд та прокуратуру, на вулицях з'явилися намети

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 51451 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 40563 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 46281 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 55673 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 78511 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 114221 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 199223 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 212600 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 183993 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 174010 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.8м/с
66%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 32399 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 49350 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 82531 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 55658 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 61894 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 51464 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 64464 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 234876 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 262826 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 348667 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 13311 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 13557 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 16529 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 17630 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 84179 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Ситуація у Карабасі: у Єревані протестувальники блокують уряд та прокуратуру, на вулицях з'явилися намети

Київ • УНН

 • 12490 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Сотні активістів у вівторок після призову опозиційного “Руху за порятунок батьківщини” почали блокувати будівлі уряду і генпрокуратури Вірменії, пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.

Ситуація у Карабасі: у Єревані протестувальники блокують уряд та прокуратуру, на вулицях з'явилися намети

“Вірменія без Нікола! Нікол повинен піти!”, — скандують активісти.

На даний момент ситуація на площі Республіки, де знаходиться будівля кабміну, напружена, поліція несе посилену службу. Також група опозиціонерів заблокувала урядову будівлю на вулиці Вазгена Саркісяна, де знаходяться ряд відомств, в тому числі і МЗС республіки.

Раніше повідомлялося, що сімнадцять опозиційних партій Вірменії, які створили “Рух за порятунок батьківщини”, почали мітинг на площі Республіки навпроти будівлі уряду з вимогою відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна. У мітингу беруть участь декілька тисяч чоловік.

“Нікол Пашинян повинен піти у відставку. Він зробив все, щоб почалася війна, не зупинив її, коли були такі пропозиції. Він винен в здачі нашої землі, а також загибелі наших хлопців”, — заявив журналістам колишній віце-спікер парламенту Вірменії Едуард Шармазанов.

Опозиція встановила декілька наметів на площі Республіки проти будівлі кабміну і має намір залишатися там вночі. Про це заявив журналістам представник партії “Дашнакцутюн” Ішхан Сагателян.

“Ми вже встановили намети, маємо намір залишатися стільки, скільки знадобиться, в тому числі і ночувати. Пашинян повинен піти у відставку”, — заявив він.

Сагателян також зазначив, що опозиція закликає парламентську більшість — фракцію “Мій крок” до 18:00 (16:00 за київським часом) зустрітися для обговорення шляхів виходу з ситуації, що склалася.

Ситуація на вулицях Єревана:

Раніше “Рух за порятунок батьківщини” анонсував проведення у вівторок масових страйків і акцій громадянської непокори. Опозиція вважає, що підписана Пашиняном 9 листопада спільну заяву з президентом Росії Володимиром Путіним і лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі, по суті, стала капітуляцією. Опоненти вірменського прем’єра також покладають на нього відповідальність за економічні та соціальні проблеми республіки.

На фоні поточної ситуації в країні президент Вірменії Армен Саркісян закликав провести дострокові парламентські вибори, а до них передати владу уряду національної згоди. Сам Пашинян заявляє, що не піде у відставку, так як будь-яка зміна уряду повинна відбуватися тільки через вибори. При цьому кілька його прихильників вже заявили, що не виключають можливості проведення позачергових виборів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$62.93
Bitcoin
$78,739.90
S&P 500
$5,203.84
Tesla
$244.85
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.11
Ethereum
$1,496.16