Ситуация в Карабахе: в Ереване протестующие блокируют правительство и прокуратуру, на улицах появились палатки

“Армения без Никола! Никол должен уйти!”, — скандируют активисты.

В настоящий момент ситуация на площади Республики, где находится здание кабмина, напряженная, полиция несет усиленную службу. Также группа оппозиционеров заблокировала правительственное здание на улице Вазгена Саркисяна, где находятся ряд ведомств, в том числе и МИД республики.

Ранее сообщалось, что семнадцать оппозиционных партий Армении, которые создали “Движение за спасение родины”, начали митинг на площади Республики напротив здания правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В митинге участвуют несколько тысяч человек.

“Никол Пашинян должен уйти в отставку. Он сделал все, чтобы началась война, не остановил ее, когда были такие предложения. Он виновен в сдаче нашей земли, а также гибели наших ребят”, — заявил журналистам бывший вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов.

Оппозиция установила несколько палаток на площади Республики против здания кабмина и намерена оставаться там ночью. Об этом заявил журналистам представитель партии “Дашнакцутюн” Ишхан Сагателян.

“Мы уже установили палатки, намерены оставаться столько, сколько понадобится, в том числе и ночевать. Пашинян должен уйти в отставку”, — заявил он.

Сагателян также отметил, что оппозиция призывает парламентское большинство — фракцию “Мой шаг” до 18:00 (16:00 по киевскому времени) встретиться для обсуждения путей выхода из сложившейся ситуации.

Ситуация на улицах Еревана:

Ранее “Движение за спасение родины” анонсировало проведение во вторник массовых забастовок и акций гражданского неповиновения. Оппозиция считает, что подписанное Пашиняном 9 ноября совместное заявление с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики.

На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия. Сам Пашинян заявляет, что не уйдет в отставку, так как любая смена правительства должна происходить только через выборы. При этом несколько его сторонников уже заявили, что не исключают возможности проведения внеочередных выборов.