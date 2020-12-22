Ситуация в Карабахе: в Ереване протестующие блокируют правительство и прокуратуру, на улицах появились палатки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Сотни активистов во вторник после призыва оппозиционного “Движения за спасение родины” начали блокировать здания правительства и генпрокуратуры Армении, пишет УНН со ссылкой на местные СМИ.
“Армения без Никола! Никол должен уйти!”, — скандируют активисты.
В настоящий момент ситуация на площади Республики, где находится здание кабмина, напряженная, полиция несет усиленную службу. Также группа оппозиционеров заблокировала правительственное здание на улице Вазгена Саркисяна, где находятся ряд ведомств, в том числе и МИД республики.
Ранее сообщалось, что семнадцать оппозиционных партий Армении, которые создали “Движение за спасение родины”, начали митинг на площади Республики напротив здания правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В митинге участвуют несколько тысяч человек.
“Никол Пашинян должен уйти в отставку. Он сделал все, чтобы началась война, не остановил ее, когда были такие предложения. Он виновен в сдаче нашей земли, а также гибели наших ребят”, — заявил журналистам бывший вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов.
Оппозиция установила несколько палаток на площади Республики против здания кабмина и намерена оставаться там ночью. Об этом заявил журналистам представитель партии “Дашнакцутюн” Ишхан Сагателян.
“Мы уже установили палатки, намерены оставаться столько, сколько понадобится, в том числе и ночевать. Пашинян должен уйти в отставку”, — заявил он.
Сагателян также отметил, что оппозиция призывает парламентское большинство — фракцию “Мой шаг” до 18:00 (16:00 по киевскому времени) встретиться для обсуждения путей выхода из сложившейся ситуации.
Ситуация на улицах Еревана:
Ранее “Движение за спасение родины” анонсировало проведение во вторник массовых забастовок и акций гражданского неповиновения. Оппозиция считает, что подписанное Пашиняном 9 ноября совместное заявление с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики.
На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия. Сам Пашинян заявляет, что не уйдет в отставку, так как любая смена правительства должна происходить только через выборы. При этом несколько его сторонников уже заявили, что не исключают возможности проведения внеочередных выборов.