Ситуація у Карабасі: президент Азербайджану розпорядився створити фонд відродження регіону
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав розпорядження про створення в республіці фонду відродження Карабаху. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення адміністрації президента республіки.
“Фонд буде здійснювати фінансову підтримку заходів щодо відновлення звільнених територій, забезпечувати державно-приватне партнерство в цьому напрямку”, — йдеться в розпорядженні.
Згідно з документом, кошти фонду будуть формуватися з добровільних пожертвувань, грантів та інших джерел. Керувати структурою буде правління, що складається з трьох осіб, а також наглядова рада.
До складу ради відповідно до іншим розпорядженням Алієва увійшли міністр економіки Мікаіл Джаббаров, міністр екології та природних ресурсів Мухтар Бабаєв, ряд депутатів парламенту і громадських діячів.
Нагадаємо, 9 листопада президент Росії Володимир Путін, лідер Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Згідно з домовленостями, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, потім ряд районів переходять під контроль Баку, а вздовж лінії зіткнення і Лачинського коридору, що з’єднує Карабах з Вірменією, розміщуються російські миротворці.