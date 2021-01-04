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В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
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Ситуація у Карабасі: президент Азербайджану розпорядився створити фонд відродження регіону

Київ • УНН

 • 12146 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав розпорядження про створення в республіці фонду відродження Карабаху. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення адміністрації президента республіки.

Ситуація у Карабасі: президент Азербайджану розпорядився створити фонд відродження регіону

“Фонд буде здійснювати фінансову підтримку заходів щодо відновлення звільнених територій, забезпечувати державно-приватне партнерство в цьому напрямку”, — йдеться в розпорядженні.

Згідно з документом, кошти фонду будуть формуватися з добровільних пожертвувань, грантів та інших джерел. Керувати структурою буде правління, що складається з трьох осіб, а також наглядова рада.

До складу ради відповідно до іншим розпорядженням Алієва увійшли міністр економіки Мікаіл Джаббаров, міністр екології та природних ресурсів Мухтар Бабаєв, ряд депутатів парламенту і громадських діячів.

Нагадаємо, 9 листопада президент Росії Володимир Путін, лідер Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Згідно з домовленостями, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, потім ряд районів переходять під контроль Баку, а вздовж лінії зіткнення і Лачинського коридору, що з’єднує Карабах з Вірменією, розміщуються російські миротворці.

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