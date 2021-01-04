Ситуация в Карабахе: президент Азербайджана распорядился создать фонд возрождения региона

“Фонд будет осуществлять финансовую поддержку мероприятий по восстановлению освобожденных территорий, обеспечивать государственно-частное партнерство в этом направлении”, — говорится в распоряжении.

Согласно документу, средства фонда будут формироваться из добровольных пожертвований, грантов и других источников. Руководить структурой будет правление, состоящее из трех человек, а также наблюдательный совет.

В состав совета в соответствии с другим распоряжением Алиева вошли министр экономики Микаил Джаббаров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, ряд депутатов парламента и общественных деятелей.

Напомним, 9 ноября президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.