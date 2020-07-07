Ситуація у Гонконзі: Google слідом за Telegram, Facebook та Twitter відмовився видавати дані Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Корпорація Google припинила надавати дані владі Гонконгу через вступ в силу закону Китаю про національну безпеку. Раніше аналогічно вчинили Facebook, Twitter і Telegram, пише УНН з посиланням на CNN.
“Минулої середи, коли закон вступив в силу, ми призупинили дії по будь-яким новим запитам даних від влади Гонконгу, і ми продовжимо детально вивчати новий закон”, — йдеться в повідомленні Google.
З аналогічними формулюваннями відмовилися передавати дані Facebook, Twitter і Telegram. У Facebook заявили, що не бояться наслідків і вважають фундаментальним правом людини на свободу слова.
“Ми вважаємо свободу слова одним з фундаментальних прав людини і підтримуємо право людей висловлювати свою думку, не побоюючись за свою безпеку і не боячись будь-яких інших наслідків”, — заявили в Facebook.
Минулого тижня вищий законодавчий орган КНР, Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників, прийняв закон про національну безпеку в Гонконзі. У числі іншого він дає владі незмірно більші повноваження для протидії антиурядовим акціям — їх учасники можуть бути звинувачені в сепаратизмі, тероризмі, підриві державної влади і змові з іноземними силами.