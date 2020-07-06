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Протести у Гонконзі: Telegram не буде розкривати дані користувачів з міста

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Telegram буде відхиляти запити судів спеціального адміністративного району Китаю Гонконг про надання даних користувачів через дії закону про національну безпеку, повідомляє новинний портал Hong Kong Free Press з посиланням на представника компанії, передає УНН.

Видання зазначає, що заява Telegram була зроблена на фоні того, що через введення закону про нацбезпеку жителі Гонконгу почали відмовлятися від використання деяких месенджерів та соціальних мереж.

“Ми розуміємо важливість захисту права на недоторканність приватного життя користувачів з Гонконгу... Telegram не має наміру обробляти будь-які запити про дані, що відносяться до гонконгських користувачів до тих пір, поки не буде досягнуто міжнародного консенсусу щодо політичних змін, які тривають у місті”, — заявив порталу представник техпідтримки месенджера Михайло Равдонікас.

При цьому він вказав, що Telegram співпрацюватиме з владою з питань, пов’язаних з тероризмом.

“Якщо Telegram отримає постанову суду, де буде підтверджено, що ви підозрюєтеся в причетності до терористичної діяльності, то ми можемо розкрити вашу IP-адресу та номер телефону компетентним органам”, — додав Равдонікас.

Він додав, що раніше Telegram не передавав ніякі дані користувачів владі Гонконгу.

Голова КНР Сі Цзіньпін підписав указ про набуття чинності з 30 червня закону про захист національної безпеки Гонконгу. Раніше Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників схвалив закон. ПК ВЗНП також прийняв рішення включити закон в додаток III основного закону про Спеціальний адміністративний район Гонконг.

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