Протесты в Гонконге: Telegram не будет раскрывать данные пользователей из города
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Telegram будет отклонять запросы судов специального административного района Китая Гонконг о предоставлении данных пользователей из-за действия закона о национальной безопасности, сообщает новостной портал Hong Kong Free Press со ссылкой на представителя компании, передает УНН.
Издание отмечает, что заявление Telegram было сделано на фоне того, что из-за введения закона о нацбезопасности жители Гонконга начали отказываться от использования некоторых мессенджеров и социальных сетей.
“Мы понимаем важность защиты права на неприкосновенность частной жизни пользователей из Гонконга... Telegram не намерен обрабатывать какие-либо запросы о данных, относящихся к гонконгским пользователям до тех пор, пока не будет достигнут международный консенсус в отношении продолжающихся политических изменений в городе”, — заявил порталу представитель техподдержки мессенджера Михаил Равдоникас.
При этом он указал, что Telegram будет сотрудничать с властями по вопросам, связанным с терроризмом.
“Если Telegram получит постановление суда, где будет подтверждено, что вы подозреваетесь в причастности к террористической деятельности, то мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона компетентным органам”, — добавил Равдоникас.
Он добавил, что ранее Telegram не передавал никакие данные пользователей властям Гонконга.
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III основного закона о Специальном административном районе Гонконг.