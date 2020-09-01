Ситник вважає, що вирішити питання щодо НАБУ можна в Верховній Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник не здивований рішенням Конституційного суду (КСУ) про неконституційність його призначення на посаду п’ятим президентом Петром Порошенком та вважає, що це питання можна вирішити в стінах Верховної Ради. Про це він сказав в інтерв’ю “Радіо Свобода”, передає УНН.
“Для мене точно не було несподіванкою, бо ми бачили як постійно йде лобіювання цього рішення. Частково ми для себе знайшли відповіді в плівках, які стосуються Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК)... Тому, в принципі, сказати, що ми здивовані цим рішенням — не здивовані. В той же самий час, потрібно відзначити, що це вперше в історії України Конституційний суд розглянув питання конституційності не нормативного документа, а акту індивідуальної дії”, — сказав Ситник.
Він зазначив, що можливим вирішенням цієї проблеми є перенесення цього питання до стін Верховної Ради.
“Звичайно, що ми бачимо загрози в майбутньому і для того, щоб ці загрози мінімізувати, потрібно перенести це все в парламент і шляхом внесення змін до відповідних нормативних документів вирішити ці питання”, — сказав він.
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Нагадаємо, Конституційний суд України визнав неконституційним президентський указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.
У НАБУ вже заявляли, що рішення Конституційного суду України про неконституційність призначення Артема Ситника Директором НАБУ є політично мотивованим. Пізніше в НАБУ додали, що Ситник залишається директором бюро.
У свою чергу, в Офісі Президента України заявили, що новий директор НАБУ буде обраний на прозорому конкурсі.