Ситник вважає, що вирішити питання щодо НАБУ можна в Верховній Раді

“Для мене точно не було несподіванкою, бо ми бачили як постійно йде лобіювання цього рішення. Частково ми для себе знайшли відповіді в плівках, які стосуються Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК)... Тому, в принципі, сказати, що ми здивовані цим рішенням — не здивовані. В той же самий час, потрібно відзначити, що це вперше в історії України Конституційний суд розглянув питання конституційності не нормативного документа, а акту індивідуальної дії”, — сказав Ситник.

Він зазначив, що можливим вирішенням цієї проблеми є перенесення цього питання до стін Верховної Ради.

“Звичайно, що ми бачимо загрози в майбутньому і для того, щоб ці загрози мінімізувати, потрібно перенести це все в парламент і шляхом внесення змін до відповідних нормативних документів вирішити ці питання”, — сказав він.

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Нагадаємо, Конституційний суд України визнав неконституційним президентський указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

У НАБУ вже заявляли, що рішення Конституційного суду України про неконституційність призначення Артема Ситника Директором НАБУ є політично мотивованим. Пізніше в НАБУ додали, що Ситник залишається директором бюро.

У свою чергу, в Офісі Президента України заявили, що новий директор НАБУ буде обраний на прозорому конкурсі.