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Система відшкодування ПДВ має бути прозорою, а податкові органи незалежними - В.Гройсман

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Необхідно, щоб система відшкодування ПДВ була прозорою, а податкові органи незалежними від віщих державних структур. Про це під час сьогоднішнього засідання Національної ради реформ висловив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.

“По питанням податкової реформи, очевидно, що наш самий головний виклик — створити систему, яка б не управлялася ні з Уряду, ні з інших органів влади і тут нам потрібно — сьогодні ми заслухаємо Міністерство фінансів і ДФС (Державну фіскальну службу — ред.) — щоб система відшкодування ПДВ абсолютно була прозорою, автоматичною і ніхто не міг втручатись”, — сказав В.Гройсман.

За його словами, “уже сьогодні бізнес говорить про те, що ситуація стала кращою, навіть до того моменту, як ми впроваджуємо саму систему, але переконаний в тому, що системне рішення для всіх буде абсолютно зрозумілим і ніхто не зможе втручатись у саму систему”.

Він додав, що уряд ухвалив 17 постанов, які були необхідні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Автоматичний реєстр відшкодування ПДВ тестово запрацює з 1 квітня

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