Система возмещения НДС должна быть прозрачной, а налоговые органы независимыми - В.Гройсман

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 68751 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108921 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166892 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122447 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120195 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114412 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105490 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107338 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103793 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157792 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Система возмещения НДС должна быть прозрачной, а налоговые органы независимыми - В.Гройсман

Система возмещения НДС должна быть прозрачной, а налоговые органы независимыми - В.Гройсман

Киев  •  УНН

 • 16222 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Необходимо, чтобы система возмещения НДС была прозрачной, а налоговые органы независимы от вещих государственных структур. Об этом во время сегодняшнего заседания Национального совета реформ сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"По вопросам налоговой реформы, очевидно, что наш самый главный вызов - создать систему, которая бы не управлялась ни из правительства, ни из других органов власти и здесь нам нужно - сегодня мы заслушаем Министерство финансов и ГФС (Государственную фискальную службу - ред.) - чтобы система возмещения НДС абсолютно была прозрачной, автоматической и никто не мог вмешиваться", - сказал В.Гройсман.

По его словам, "уже сегодня бизнес говорит о том, что ситуация стала лучше, даже до того момента, как мы внедряем самую систему, но убежден в том, что системное решение для всех будет абсолютно понятным и никто не сможет вмешиваться в саму систему" .

Он добавил, что правительство приняло 17 постановлений, которые были необходимы.

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