Система возмещения НДС должна быть прозрачной, а налоговые органы независимыми - В.Гройсман

"По вопросам налоговой реформы, очевидно, что наш самый главный вызов - создать систему, которая бы не управлялась ни из правительства, ни из других органов власти и здесь нам нужно - сегодня мы заслушаем Министерство финансов и ГФС (Государственную фискальную службу - ред.) - чтобы система возмещения НДС абсолютно была прозрачной, автоматической и никто не мог вмешиваться", - сказал В.Гройсман.

По его словам, "уже сегодня бизнес говорит о том, что ситуация стала лучше, даже до того момента, как мы внедряем самую систему, но убежден в том, что системное решение для всех будет абсолютно понятным и никто не сможет вмешиваться в саму систему" .

Он добавил, что правительство приняло 17 постановлений, которые были необходимы.

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