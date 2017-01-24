Сирійські переговори в Астані поновилися за участю делегації Дамаска
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Делегація уряду Сирії, яку очолює постійний представник Сирії в ООН Башар аль-Джаафарі, приєдналася до учасників міжсирійських переговорів в Астані, таким чином, переговори поновилися в повному форматі, повідомляє РИА Новости, передає УНН.
Вказано, що до єдиної делегації сирійської опозиції входять представники 10-15 озброєних угруповань. Зокрема, за столом переговорів організація "Джейш аль-Іслам".
На переговорах в Астані, як повідомляється, присутні також представники Росії, Туреччини, Ірану - країн-гарантів угоди про припинення вогню, а також ООН.
Нагадаємо, перший день переговорів стосовно Сирії в Астані результатів не дав.