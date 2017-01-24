Сирийские переговоры в Астане возобновились с участием делегации из Дамаска
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Делегация правительства Сирии, которую возглавляет постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари, присоединилась к участникам межсирийских переговоров в Астане, таким образом, переговоры возобновились в полном формате, сообщает РИА Новости, передает УНН.
Указано, что в единую делегацию сирийской оппозиции входят представители 10-15 вооруженных группировок. В частности, за столом переговоров организация "Джейш аль-Ислам".
На переговорах в Астане, как сообщается, присутствовали также представители России, Турции, Ирана - стран-гарантов соглашения о прекращении огня, а также ООН.
Напомним, первый день переговоров по Сирии в Астане результатов не дал.