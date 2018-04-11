Сирійська армія готується до авіаудару США – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Війська режиму сирійського президента Башара Асада перекинули частину бойової авіації на базу "Хмеймім", яку використовує Росія, запобігаючи можливому авіаудару коаліції на чолі з США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.
Джерела видання повідомляють, що сирійські військові ще вчора почали залишати найбільші авіабази, зокрема військовий аеродром у місті Думейр, йдеться у матеріалі.
Також був евакуйований особовий склад з основних командних пунктів армії. Там базувалися літаки, які завдавали останні удари по Східній Гуті. Сирійська сторона намагається підготувати своє найсучасніше озброєння, зазначає співрозмовник.
Як повідомляв УНН, європейська організація з безпеки повітряної навігації "Євроконтроль" застерегла авіакомпанії у зв'язку з ризиком можливих авіаційних і ракетних ударів по Сирії протягом 72 годин.