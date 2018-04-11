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Сирійська армія готується до авіаудару США – ЗМІ

Сирійська армія готується до авіаудару США – ЗМІ

Київ • УНН

 • 14750 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Війська режиму сирійського президента Башара Асада перекинули частину бойової авіації на базу "Хмеймім", яку використовує Росія, запобігаючи можливому авіаудару коаліції на чолі з США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.

Джерела видання повідомляють, що сирійські військові ще вчора почали залишати найбільші авіабази, зокрема військовий аеродром у місті Думейр, йдеться у матеріалі.

Також був евакуйований особовий склад з основних командних пунктів армії. Там базувалися літаки, які завдавали останні удари по Східній Гуті. Сирійська сторона намагається підготувати своє найсучасніше озброєння, зазначає співрозмовник.

Як повідомляв УНН, європейська організація з безпеки повітряної навігації "Євроконтроль" застерегла авіакомпанії  у зв'язку з ризиком можливих авіаційних і ракетних ударів по Сирії протягом 72 годин. 

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