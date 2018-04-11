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Сирийская армия готовится к авиаудару США - СМИ

Сирийская армия готовится к авиаудару США - СМИ

Киев  •  УНН

 • 14749 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Войска режима сирийского президента Башара Асада перебросили часть боевой авиации на базу "Хмеймим", которую использует Россия, предотвращая возможное авиаудара коалиции во главе с США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Источники издания сообщают, что сирийские военные еще вчера начали покидать самые большие авиабазы, в частности военный аэродром в городе Думейр, говорится в материале.

Также был эвакуирован личный состав из основных командных пунктов армии. Там базировались самолеты, которые наносили последние удары по Восточной Гуте. Сирийская сторона пытается подготовить свое современное вооружение, отмечает собеседник.

Как сообщал УНН, европейская организация по безопасности воздушной навигации "Евроконтроль" предостерегла авиакомпании в связи с риском возможных авиационных и ракетных ударов по Сирии в течение 72 часов.

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