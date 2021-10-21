Сирія стратила 24 людини за підпал смертельних лісових пожеж в 2020 році

Деталі

У заяві Міністерства юстиції, опублікованому в четвер, йдеться, що страчені днем ​​раніше були "злочинцями, які здійснили терористичні акти, що призвели до загибелі людей та нанесення шкоди державній інфраструктурі, державної та приватної власності з використанням легкозаймистих матеріалів". У заяві говориться, що ще 11 осіб були засуджені до довічного ув'язнення у тій самій справі.

Ще дев'ять осіб, в тому числі п'ятеро неповнолітніх, були засуджені до тюремного ув'язнення. За даними Мін'юсту, термін тюремного ув'язнення для неповнолітніх становить від 10 до 12 років.

Страчені в середу були серед десятків затриманих в кінці 2020 року, які зізналися, що почали планувати розпалювання пожеж, починаючи з серпня минулого року, говориться в заяві Мін'юсту. У вересні вони влаштували пожежі, від яких постраждали 280 міст і сіл і було пошкоджено 370 будинків, додали в міністерстві.

У заяві не міститься додаткових відомостей про обставини страти або про те, де вона мала місце.

Контекст

Публічні страти великої групи людей - не рідкість в Сирії, де в результаті конфлікту десятирічної давності загинули сотні тисяч людей і була переміщена половина населення країни, в тому числі 5 мільйонів біженців за межами країни.

Лісові пожежі спалахнули в кількох країнах Близького Сходу в жовтні 2020 року на тлі незвичайної для того часу року аномальної спеки, особливо сильно постраждала від них Сирія. Три людини загинули в результаті пожежі, було спалено великі лісові масиви, в основному в підконтрольних уряду регіонах Латакії і центральної провінції Хомс.

Рідне місто президента Башара Асада, Кардахе в провінції Латакія, сильно постраждало від пожеж, в результаті яких будівля, що використовувалося в якості сховища для державної тютюнової компанії, частково обрушилася.

В результаті пожеж згоріли в цілому 24 тисячі га лісів і плантацій.

Доповнення

Для мирних жителів смертна кара в Сирії зазвичай виконується через повішення. Сирійські закони допускають страту за злочини, включаючи тероризм, шпигунство, зраду, підпал і дезертирство з армії.

"Вчорашні страти 24 осіб демонструють зневагу сирійським урядом до міжнародного права, особливо до права на життя", - сказала дослідник по Сирії з Amnesty International Діана Семаан.

Вона додала, що смертні вироки часто виносяться в ході таємних судових процесів або судових розглядів, в яких відсутні основні гарантії, такі як право на допомогу адвоката, і з зізнаннями, які зазвичай виходять з-під тортурів або іншим жорстоким поводженням і примусом.

У звіті Amnesty International за 2017 році йдеться, що в період з вересня 2011 року по грудень 2015 року, в розпал сирійської громадянської війни, в ході таємних масових страт у в'язницях Сирії було страчено 13 тисяч осіб. У ньому говориться, що передбачувані кари були санкціоновані на найвищому рівні сирійського уряду.

У звіті зазначається, що кожного тижня, іноді два рази в тиждень, у в'язниці Сайдная вішали від 20 до 50 осіб в ході того, що організація назвала "навмисною кампанією позасудових страт". Експерти ООН з прав людини також повідомляли про масові вбивства затриманих, що утримуються урядом в офіційних і тимчасових центрах утримання під вартою, які часто проходять поза увагою.