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Сирия казнили 24 человека за поджог смертельных лесных пожаров в 2020 году

Киев • УНН

 • 20249 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Министерство юстиции заявило, что Сирия казнили 24 человека после того, как осудила их по обвинению в терроризме за поджог прошлогодних разрушительных лесных пожаров, в результате которых погибли три человека и были сожжены тысячи гектаров леса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Сирия казнили 24 человека за поджог смертельных лесных пожаров в 2020 году

Детали

В заявлении Министерства юстиции, опубликованному в четверг, говорится, что казненые днем ​​ранее были "преступниками, которые совершили террористические акты, которые привели к гибели людей и нанесения вреда государственной инфраструктуре, государственной и частной собственности с использованием легковоспламеняющихся материалов". В заявлении говорится, что еще 11 человек были приговорены к пожизненному заключению по тому же делу.

Еще девять человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, были приговорены к тюремному заключению. По данным Минюста, срок тюремного заключения для несовершеннолетних составляет от 10 до 12 лет.

Казненые в среду были среди десятков задержанных в конце 2020 года, которые признались, что начали планировать разжигания пожаров, начиная с августа прошлого года, говорится в заявлении Минюста. В сентябре они устроили пожары, от которых пострадали 280 городов и сел и было повреждено 370 домов, добавили в министерстве.

В заявлении не содержится дополнительных сведений об обстоятельствах казни или о том, где она имели место быть.

Контекст

Публичные казни большой группы людей - не редкость в Сирии, где в результате конфликта десятилетней давности погибли сотни тысяч людей и была перемещена половина населения страны, в том числе 5 млн беженцев за пределами страны.

Лесные пожары вспыхнули в нескольких странах Ближнего Востока в октябре 2020 года на фоне необычной для того времени года аномальной жары, особенно сильно пострадала от них Сирия. Три человека погибли в результате пожара, были сожжены большие лесные массивы, в основном в подконтрольных правительству регионах Латакии и центральной провинции Хомс.

Родной город президента Башара Асада, Кардахе в провинции Латакия, сильно пострадал от пожаров, в результате которых  здание, которое использовалось в качестве хранилища для государственной табачной компании, частично обрушилось.

В результате пожаров сгорели в целом 24 тысячи га лесов и плантаций.

Дополнение

Для мирных жителей смертная казнь в Сирии обычно выполняется через повешение. Сирийские законы допускают смертную казнь за преступления, включая терроризм, шпионаж, измену, поджог и дезертирство из армии.

"Вчерашние казни 24 человек демонстрируют пренебрежение сирийским правительством международного права, особенно права на жизнь", - сказала исследователь по Сирии с Amnesty International Диана Семаан.

Она добавила, что смертные приговоры часто выносятся в ходе тайных судебных процессов или судебных разбирательств, в которых отсутствуют основные гарантии, такие как право на помощь адвоката, и с признаниями, которые обычно выходят из-под пыток или другим жестоким обращением и принуждением.

В отчете Amnesty International 2017 году говорится, что в период с сентября 2011 года по декабрь 2015 года, в разгар сирийской гражданской войны, в ходе тайных массовых казней в тюрьмах Сирии казнили 13 тысяч человек. В нем говорится, что предполагаемые казни были санкционированы на самом высоком уровне сирийского правительства.

В отчете отмечается, что каждую неделю, иногда два раза в неделю, в тюрьме Сайдная вешали от 20 до 50 человек в ходе того, что организация назвала "нарочитой кампанией внесудебных казней". Эксперты ООН по правам человека также сообщали о массовых убийствах задержанных, содержащихся правительством в официальных и временных центрах содержания под стражей, которые часто проходят без внимания.

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