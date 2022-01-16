Синоптики випустили шторомове попередження: сильний вітер може ускладнити роботу енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Синоптики випустили шторомове попередження про сильний вітер у понеділок, 17 січня, що може ускладнити роботу енергетики та транспорту. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Цитата:
"17 січня вночі у західних і північних областях, вдень в Україні пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях вдень пориви 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться у повідомленні.
"Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях", - вказали в Укргідрометцентрі.
Основні рекомендації спеціалістів під час сильного вітру:
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- усі вікна будинків щільно закрити;
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- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
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- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
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- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
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