Синоптики попередили про сильний вітер в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Синоптики попередили про сильний вітер в Україні, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
“За даними Укргідрометцентру, 29 грудня в Україні, крім східних областей, пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 19-24 м/с”, — сказано у повідомленні.
Окрім того, у зв’язку з відлигою на високогір’ї Івано-Франківської та західної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3-го рiвня).
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні на Правобережжі та Чернігівщині очікуються дощі, на решті території синоптики опадів не прогнозують.