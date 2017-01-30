Синоптики попередили про підвищення рівнів води в річках Закарпаття
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. За даними Укргідрометцентру, 3-6 лютого, внаслідок очікуваної відлиги, опадів та сніготанення, на річках Закарпатської області передбачається поступове підвищення рівнів води. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
Так, за даними Укргідрометцентру, 3-6 лютого, внаслідок очікуваної відлиги, опадів та сніготанення, на рiчках Закарпатської областi передбачається поступове пiдвищення рiвнiв води.
Очікується поступове руйнування льодового покриву (переважно на річках рівнинної території області), льодохiд, бiля мостiв та на дiлянках звуження русел - утворення заторiв льоду, з швидкоплинними пiдвищеннями рiвнiв води на 0,5-1,5 м без негативних наслідків.