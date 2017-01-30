Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках Закарпатья
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. По данным Укргидрометцентра, 3-6 февраля, в результате ожидаемой оттепели, осадков и снеготаяния, на реках Закарпатской области ожидается постепенное повышение уровней воды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС.
Так, по данным Укргидрометцентра, 3-6 февраля, в результате ожидаемой оттепели, осадков и снеготаяния, на реках Закарпатской области предполагается постепенное повышение уровней воды.
Ожидается постепенное разрушение ледового покрова (преимущественно на реках равнинной территории области), ледоход, возле мостов и на участках сужения русел - образование заторов льда с мимолетными повышение уровней воды на 0,5-1,5 м без негативных последствий.