Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках Закарпатья

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КИЕВ. 30 января. УНН. По данным Укргидрометцентра, 3-6 февраля, в результате ожидаемой оттепели, осадков и снеготаяния, на реках Закарпатской области ожидается постепенное повышение уровней воды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Так, по данным Укргидрометцентра, 3-6 февраля, в результате ожидаемой оттепели, осадков и снеготаяния, на реках Закарпатской области предполагается постепенное повышение уровней воды.

Ожидается постепенное разрушение ледового покрова (преимущественно на реках равнинной территории области), ледоход, возле мостов и на участках сужения русел - образование заторов льда с мимолетными повышение уровней воды на 0,5-1,5 м без негативных последствий.

 

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