Синоптики попередили киян про невеликі дощі

Так, завтра, 8 квітня, в Києві буде хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.

В Київській області очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

Як повідомляв УНН, завтра на території України очікується хмарна з проясненнями погода, місцями дощ.