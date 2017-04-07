Синоптики попередили киян про невеликі дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. За прогнозами синоптиків завтра в Києві буде хмарно з проясненнями, вдень дощитиме. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
Так, завтра, 8 квітня, в Києві буде хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.
В Київській області очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.
Як повідомляв УНН, завтра на території України очікується хмарна з проясненнями погода, місцями дощ.